Startseite > News > Miachel Rentmeister wird neuer Aufsichtsrat der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Miachel Rentmeister wird neuer Aufsichtsrat der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Michael Rentmeister ist neues Aufsichtsratsmitglied der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Bremen. Den Aufsichtsrat bilden jetzt die beiden Eigentümer der Holding, Dr. Wolfgang Wiesmann (Vorsitzender) und Wolfgang Küster sowie Michael Rentmeister.

Michael Rentmeister (53) wurde zum neuen Aufsichtsratsmitglied der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH (HTB) bestellt. Er löst turnusgemäßRechtsanwalt und Notar Wolfgang Hirt ab. Rentmeister bringt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen in den Aufsichtsrat der HTB ein. Er war zunächst knapp 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen in der BHW Bausparkasse AG tätig. Im Anschluss war Rentmeister sechs Jahre Vorstandsvorsitzender (CEO) der Bonnfinanz AG und weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender (CEO) der OVB Holding AG. Rentmeister verfügt langjährige Erfahrungen als Aufsichtsrat mehrerer Gesellschaften.

Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH (HTB) hatte zuletzt von der BaFin die Genehmigung zum Vertrieb der ersten geschlossenen Investment Aktiengesellschaft nach KAGB, „HTB Erste Immobilien Investment AG“, erhalten. Mit dieser Produktinnovation erschließt das Bremer Emissionshaus eine völlig neue Beteiligungsmöglichkeit, die die Vorteile der Aktiengesellschaft mit den lukrativen Renditen von Immobilieninvestments und den Vorzügen des neuen Investmentsteuergesetzes verbindet.

Dr. Wolfgang Wiesmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH: „Mit Michael Rentmeister konnten wir einen ausgewiesenen und prominenten Fachmann im qualifizierten Vertrieb von Finanzdienstleistungen für unseren Aufsichtsrat gewinnen. Dies hat besondere Bedeutung vor dem Hintergrund der Innovation der ersten geschlossenen Investment Aktiengesellschaft, mit der wir die Intentionen des Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) erstmals in die Praxis umsetzen. Die HTB ist personell und produktseitig aktuell hervorragend aufgestellt. Michael Rentmeister wird uns mit seinem Know-how im Vertrieb und insbesondere bei der Nutzung bestehender und etablierter Abwicklungssysteme der Banken im Sinne des digitalen Vertriebes unterstützen. Wir freuen uns auf seinen Rat.“