Michael Pressel übernimmt Regionalbüro München bei Dr. Lübke & Kelber

Ruhig ist es geworden um Dr. Lübke & Kelber. Ganze 6 Pressemitteilungen haben wir vom Maklerunternehmen in diesem Jahr bekommen. Das ist außerordentlich wenig für ein Maklerhaus. Gerade wenn man bedenkt, dass diese gern jede noch so kleine Vermietung melden. Nun trat das Unternehmen mit einer Personalie wieder an die Öffentlichkeit.

Michael Pressel (42) übernimmt die Leitung des Regionalbüros München. Zuvor war er u.a. bei der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement sowie der Patrizia tätig.