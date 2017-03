Startseite > News > MIPIM Awards – ein Preis für Deutschland

MIPIM Awards – ein Preis für Deutschland

Die diesjährigen MIPIM Awards sind verliehen. Diesmal kommt ein Preisträger aus Deutschland.

Hier können Sie alle Preisträger erfahren:

BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT

GAPS – New psychiatric hospital

Slagelse, Denmark

Developer: Region Sjælland (Region of Zealand)

Architect: Karlsson Architects, Vilhelm Lauritzen Architects

BEST HOTEL & TOURISM RESORT

Maison Albar Hotel Paris Céline

Paris, France

Developer: Paris Inn Group

Architect: Atelier COS

Other: Alexandre Danan EDO consulting

BEST INDUSTRIAL & LOGISTICS DEVELOPMENT

Nike European Logistics Campus

Ham, Belgium

Developer: Nike Europe Holding

Architect: Jaspers-Eyers Architects

Other: Arcadis, Pauwels landscape

BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING

The Museu do Amanhã (Museum of Tomorrow)

Rio de Janeiro, Brazil

Developer: Rio de Janeiro’s Municipal Government, Roberto Marinho Foundation

Architect: Santiago Calatrava

Other: Casa do Futuro, Banco Santander, BG Brazil, State Secretariat of Environment, FINEP

BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT

Warsaw Spire

Warsaw, Poland

Developer: Ghelamco Poland

Architect: Jaspers-Eyers Architects, Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury, Massive Design, Wirtz International Landscape Architects



BEST REFURBISHED BUILDING

Chambon

Brussels, Belgium

Developer: IMMOBEL

Architect: A2RC Architects / Jaspers-Eyers Architect

BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT

li01 – New construction of six apartment buildings, Liebigstrasse 1

Berlin, Germany

Developer: SmartHoming GmbH

Architect: zanderrotharchitekten gmbh

Other: herrburg Landschaftsarchitekten

BEST SHOPPING CENTRE

Victoria Gate

Leeds, United Kingdom

Developer: Hammerson plc

Architect: ACME

Other: Sir Robert McAlpine, Gardiner & Theobald

BEST URBAN REGENERATION PROJECT

be-MINE

Beringen, Belgium

Developer: LRM, Democo Group, Group Van Roey, city of Beringen, province of Limburg, Retail Estates, Aedifica, Sportoase, Senior Living Group

Architect: UAU collectiv, KOPLAMP – architecten, A33 architecten, EILAND 7 architecten, Sweco Belgium, Lens°Ass Architecten, RE-ST architecten, Dhoore Vanweert Architecten, LD-Architecten, Carve, OMGEVING, Antea Group België, Jaspers-Eyers Architects

Other: LRM, Democo Group, Group Van Roey

BEST FUTURA PROJECT

China World Trade Center Phase 3C Development

Beijing, China

Developer: China World Trade Co., Ltd

Architect: Andrew Bromberg at Aedas



BEST FUTURA MEGA PROJECT

Kashiwa-no-ha Smart City

Kashiwa City, Chiba, Japan

Developer: Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Architect: ZGF Architects LLP

Community Partner: Urban Design Center Kashiwa-no-ha

Consultants: Nikken Sekkei, GLUMAC, City of Portland, Murase Associates, and EcoNorthwest

SPECIAL JURY AWARD

Beyazit State Library

Istanbul, Turkey

Developer: Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism / Aydın Dogan Foundation

Architect: Tabanlioglu Architects



Chaired by John FORRESTER, Chief Executive, EMEA, Cushman & Wakefield (UK), the MIPIM Awards jury is comprised of 11 influential personalities from the sector:

Meka BRUNEL – CEO, Gecina (France)

Amanda CLACK – President, RICS (United Kingdom)

Serge FAUTRE – CEO, AG Real Estate (Belgium)

Paolo GENCARELLI – Unicredit Group (Italy)

Frank KHOO – Global Head of Asia, AXA Real Estate (Singapore)

Tinka KLEINE – Head of Private Real Estate Europe, PGGM (The Netherlands

Barbara KNOFLACH – Deputy Chief Executive & Global Head of Investment, BNP Paribas Real Estate (Germany)

Sergey KUZNETSOV – Chief Architect, City of Moscow (Russia)

Salwa MIKOU – Co-founder Architect SIA-RIBA-DLPG , Mikou Design Studio (France) Guy PERRY – President of Cities and Strategy, Essel Group India and Senior Advisor, McKinsey & Company