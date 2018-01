Startseite > News > MOMENI Gruppe vermietet an Regus Spaces

MOMENI Gruppe vermietet an Regus Spaces

Düsseldorf: Die MOMENI Gruppe hat das im Bankenviertel gelegene Büro-und Geschäftshaus „3HOCH5“ mit rund 6.000 qm BGF komplett an Regus Spaces vermietet.

Das sich im Portfolio des MOMENI Prime Opportunities Fund I befindende Gebäude ist somit bereits zwei Jahre vor Auslaufen des derzeitigen Büromietvertrages mit der Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle zu 100% nachvermietet. Die Einzelhandelsflächen im Objekt sind langfristig an die internationale Modemarke Tiger of Sweden sowie an Düsseldorfs ältestes Kinderfachgeschäft, Baby Kochs, vermietet. Bei der Anmietung war die BNP Paribas Real Estate vermittelnd für den Mieter tätig.