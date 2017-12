Startseite > News > MPC Capital-Tochter verkauft Office-Komplex in Amsterdam

MPC Capital-Tochter verkauft Office-Komplex in Amsterdam

Amsterdam: Cairn Real Estate hat eines ihrer größten Revitalisierungsprojekte im niederländischen Immobilienmarkt erfolgreich abgeschlossen. Im Auftrag eines institutionellen Investors wurde der Office-Komplex in der City von Amsterdam, in dem unter anderem der US-amerikanische Fahrservice Uber seine Europazentrale eingerichtet hat, in den letzten drei Jahren umfassend renoviert und nun an einen Langfristinvestor weiterverkauft. Cairn Real Estate wird auch nach dem Verkauf als Property Manager für das Objekt und die Mieter tätig sein.

Das Bürogebäude bietet eine Bruttogeschossfläche von über 20.000 qm, 195 Parkplätze und ein multifunktionales Atrium. MPC Capital ist als Co-Investor in dem Projekt beteiligt.