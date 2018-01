Startseite > News > MPC Capital veräußert Micro-Living-Portfolio und gründet Joint Venture mit Harrison Street

Hamburg: Die MPC Capital AG hat ein Portfolio mit mehr als 1.000 Studentenapartments in deutschen Universitätsstädten an den US-amerikanischen Investor Harrison Street Real Estate Capital veräußert. Die Apartmenthäuser befinden sich in Berlin (2x), Bonn, Kaiserlautern, Leipzig und Nürnberg. Die Häuser in Nürnberg und Bonn haben ihre Türen bereits zum Wintersemester 2016/2017 geöffnet. STAYTOO Leipzig und STAYTOO Kaiserslautern sind seit Herbst 2017 bezugsfertig. Die Eröffnung der beiden Standorte in Berlin ist für 2018 geplant.

Im Rahmen des Joint Ventures zwischen MPC Capital und Harrison Street werden die unter der Marke STAYTOO betriebenen Objekte auch nach dem Verkauf vom Micro-Living-Team der MPC Capital gemanagt.