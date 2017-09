Startseite > News > MPC mit Gewinnrückgang

MPC mit Gewinnrückgang

Hamburg: Aus dem ehemaligen Fondsriesen MPC ist mittlerweile ein internationaler Investmentmanager geworden, der im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang verbuchen muss. Der Konzerngewinn liegt mit 3,9 Mio. Euro leicht unter Vorjahresniveau (4,8 Mio. Euro). MPC ist vor allem in den Bereichen Immobilien, Schiffe und Infrastruktur unterwegs. 20 Mio. Euro wurden im ersten Halbjahr in Immobilien- und Infrastrukturprojekte in den Niederlanden, Portugal und der Karibik investiert. Für das Vorjahr rechnet MPC mit Vorjahresergebnissen.