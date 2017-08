Startseite > News > München: Größte Vermieterin der Stadt zieht um

München: Über BNP Paribas Real Estate hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG gut 13.000 qm Bürofläche im Süden der bayerischen Landeshauptstadt angemietet. In der neuen Niederlassung am Gustav-Heinemann-Ring 109 bis 115 werden zukünftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam arbeiten, die aktuell an verschiedenen Standorten des Unternehmens im Stadtgebiet München tätig sind. Damit zieht die GEWOFAG ihre bisherigen Niederlassungen in der Kirchseeoner Straße, der Balanstraße und an weiteren Standorten zusammen. Der Bezug der neuen Fläche ist für Anfang 2018 geplant.

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG ist mit circa 36.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten Münchens größte Vermieterin.