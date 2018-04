Startseite > News > Münchner Viktualienmarkt: NAI apollo vermittelt an Fitnessstudio

München: NAI apollo hat gegenüber dem Viktualienmarkt in München rund 700 qm Geschäftsfläche an die Fitnessstudiokette PRIME TIME FITNESS GmbH vermittelt. Das Fitnessstudio wird im Herbst 2018 eröffnen. Bei der Immobilie eines privaten Vermieters handelt sich um ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus aus dem Jahr 1908.

Mit dem Standort in der Frauenstraße 10-12 ist PRIME TIME FITNESS zweifach in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten. Ein weiteres Studio befindet sich in der Leopoldstraße 25.