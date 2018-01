Startseite > News > MyZeil Gastrofläche füllt sich

MyZeil Gastrofläche füllt sich

Foodtopia füllt sich. Bei Foodtopia handelt es sich um den Gastrobereich in der neuen MyZeil in der Frankfurter Innenstadt. Das Objekt in entsteht derzeit in zentraler Lage zwischen Kaufhof und Zeilgalerie. Über ein Jahr vor der geplanten Eröffnung beträgt der Vermietungsstand der Foodetage 80%.

Foodtopia und seine zahlreichen, abwechslungsreichen Gastronomieflächen zeigen, dass auch Gastronomieflächen in Shoppingcentern heute unterhalten müssen und somit selbst zum echten Erlebnis werden. Der Beginn der Umbauarbeiten für den neuen Food-Bereich ist für Februar 2018 geplant. Das Konzept „Foodtopia“ ist neben der bereits in der Umsetzung befindlichen Aufwertung und Umgestaltung der Shopping-Ebenen der zweite große Baustein einer umfassenden Modernisierung des MyZeil und seiner Neupositionierung als moderner Shopping-, Life-style- und Entertainment-Komplex.

Folgende Konzepte konnten für das „Foodtopia“ gewonnen werden:

• Mit einer ihrer ersten stationären Filialen und dem ersten Standort in einem Shopping-Center überhaupt geht die renommierte Gast-ronomie-Gruppe „Sander“ im MyZeil mit einem innovativen Kon-zept an den Start, das Klassiker der deutsche Küche frisch, mo-dern und mit regionalen Zutaten zubereitet in einem ansprechen-den urbanen Ambiente serviert. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren erfolgreich im Foodservice-Bereich aktiv und bringt seine umfangreiche Kompetenz in der Gastronomie nun auch in ein sta-tionäres Restaurant-Konzept ein.

• Das finnische Fresh-Casual-Burger-Konzept „Friends&Brgrs“, das auf frische Zutaten aus eigener Herstellung setzt, eröffnet nach Hamburg seinen zweiten Deutschland-Standort im MyZeil.

• Eines der Highlights im MyZeil wird einer der ersten Deutschland-Standorte – und der erste Standort in Süddeutschland – eines at-traktiven Restaurant-Konzepts von internationalem Format und besonderer Qualität, das über einen hohen Bekanntheitsgrad und damit über eine große Strahlkraft am Markt verfügt. Das Konzept serviert frische, moderne italienische Küche in einem lässig-coolen Ambiente und wird zu einem späteren Zeitpunkt namentlich prä-sentiert.

3

• Mit „La Maison du Pain“ zieht zudem südfranzösischer Charme ins MyZeil ein. Das Konzept bietet mit einer Mischung aus Boulange-rie, Patisserie und Brasserie französisches Flair, frische Backwa-ren und kulinarische Lebensart par excellence.

• Im Fast-Casual-Bereich kommt die Fresh-Food- und Salatmanu-faktur „Dean&David“ mit einem weiteren Standort nach Frankfurt.

• Als abwechslungsreiches Restaurant- und Bar-Konzept ist das in Frankfurt bereits erfolgreiche „ALEX“ vorgesehen, das sich damit für einen weiteren Standort bei der ECE entschieden hat und ab-wechslungsreiche internationale Küche vom Frühstücksbuffet über Salate bis hin zu Steaks sowie abendlichen Barbetrieb bietet.

• Mieter im neuen Food-Bereich wird zudem erneut das bereits seit längerem im MyZeil ansässige und dort sehr erfolgreiche Fresh-Casual-Konzept „COA“, das frische asiatische Küche im modernen Ambiente bietet und mit einem neuartigen Restaurant-Design auf einer neuen Fläche das „Foodtopia“ bereichert.

• Für die wenigen verbliebenen freien Flächen laufen die Verhand-lungen mit einem gehobenen internationalen Coffee-House-Betreiber, der sein neues Konzept erstmals in Deutschland im Frankfurter MyZeil präsentieren will. Zudem sollen für die kleineren Flächen Konzepte ausgewählt werden, die das Angebot weiter vervollständigen z.B. innovative Pop-up-Stores, ein Marktstand, ein Bar-Konzept oder insbesondere auch regionale Anbieter.