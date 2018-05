Startseite > News > Nach Buwog Übernahme – Daniel Riedl rückt in Vorstand der Vonovia auf

Der Aufsichtsrat der Vonovia SE hat Daniel Riedl in den Vorstand berufen. Riedl wird für das Development-Geschäft und Österreich verantwortlich sein.

Prof. Dr. Edgar Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Vonovia SE: „Daniel Riedl hat die überaus erfolgreiche Entwicklung der BUWOG Group maßgeblich vorangetrieben. Wir freuen uns sehr, dass Daniel Riedl nach der Übernahme der BUWOG den Vorstand von Vonovia ergänzen und seine Expertise für das Development-Geschäft und für den österreichischen Markt einbringen wird. Für seine neue Rolle wünsche ich Daniel Riedl weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Daniel Riedl ist studierter Handelswissenschaftler und Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors. Bereits in den Jahren 2004 bis 2011 stand Riedl an der Spitze der BUWOG, von 2008 bis 2014 war er Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ AG. Von Anfang 2012 bis Oktober 2013 war Riedl als Vorsitzender des BUWOG-Aufsichtsrats tätig. Im November 2013 wurde Riedl zum CEO der BUWOG Group ernannt und führte die BUWOG über die Abspaltung von der IMMOFINANZ AG erfolgreich an die Börse.