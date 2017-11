Startseite > News > NAI apollo vermittelt Bürofläche im Rhein-Main-Gebiet

NAI apollo vermittelt Bürofläche im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt: NAI apollo hat insgesamt rund 1.800 qm Büromietfläche an fünf Standorten im Rhein-Main-Gebiet vermittelt.

Bei der größten Einzelvermittlung handelt es sich um eine Logistikimmobilie in Lorsch in der Industriestraße 2. Hier bezieht die SPL Powerlines Germany GmbH auf 600 qm einen neuen Standort. Ein Vermittlungserfolg gelingt NAI apollo auch im MainBuilding unweit der Alten Oper in Frankfurt. Die Allianz Real Estate vermietet hier 471 qm Bürofläche an die SITUS Deutschland GmbH. Eine weitere Bürofläche vermittelte NAI apollo in der Kaiserstraße 5a in der Frankfurter Innenstadt. Ein gemeinnütziger Verein eröffnet dort seinen Standort auf ca. 270 qm Mietfläche. Außerdem vermieten Elsen + partner 230 qm Bürofläche an die Steuerkanzlei Fender, die zukünftig ihre Expansion in der Kurfürstenstraße 49 plant. Die Immobilienverwaltung J. Buchmann vermietet zudem eine Bürofläche von 216 qm in der Mainzer Landstraße 351 an ein Unternehmen aus der Kunst- und Veranstaltungsbranche.