Neubauprojekt „KUBIKON Ehrenfeld“: Vollvermietung!

Köln: Das im Stadtteil Ehrenfeld gelegene „KUBIKON Ehrenfeld“ ist voll vermietet. Insgesamt rund 8.700 qm Bürofläche haben die Immobilienexperten von Greif & Contzen, die von der GAG Immobilien AG als Entwicklerin und Eigentümerin des Projektes federführend mit der Vermarktung beauftragt waren, damit am Markt platziert.

In dem neuen Quartier an der Straße Grüner Weg, zwischen Vogelsanger Straße und Weinsbergstraße gelegen, haben nun 35 Gewerbemieter ihren Standort gefunden. Mit der Gesamtbaumaßnahme „Grüner Weg“, deren gewerblicher Teil das KUBIKON Ehrenfeld ist, wurde auf dem rund 25.000 qm großen Areal einer Industriebrache mitten in Köln die Möglichkeit geschaffen, Wohnen und Arbeiten zu verbinden.