Neue EAST SIDE MALL an der Berliner Mercedes-Benz Arena setzt auf vielseitigen Branchenmix

Berlin: Am östlichen Spreeufer, in einer der lebendigsten Lagen Berlins mit vielen touristischen Highlights sowie hoher Anwohner- und Büroflächendichte, errichten die FREO Group und die RFR Holding GmbH bis Ende 2018 die EAST SIDE MALL. Auf 24.800 qm Einzelhandelsfläche sowie 6.200 qm Gastronomiefläche entstehen rund 120 Läden. Hinzu kommen 2.770 qm für ein Fit X-Fitnessstudio, 4.700 qm Lagerfläche und 760 Pkw-Stellplätze. 18 Monate vor Eröffnung der EAST SIDE MALL sind 55% der Flächen vermietet – an international bekannte Fashion-Stores ebenso wie an klassische Nahversorgungsangebote.

Um der besonderen Standort-Spezifik Rechnung zu tragen, setzen FREO Group und RFR Holding auf weithin sichtbare Landmark-Architektur und ein vielfältiges Shopping- und Gastronomie-Angebot. Für das Flanier-Erlebnis sorgen zahlreiche international beliebte Fashion-Stores wie ZARA auf rund 2.700 qm, Pull & Bear auf rund 1.000 qm, Intimissimi/Calzedonia, Deichmann, Rituals Cosmetics sowie Juweliere und Souvenirshops. Der kulinarisch vielseitige Food-Court bietet eine große Auswahl zwischen klassischem Fast Food und leichter Küche. Das Angebot reicht von Kyoto Running Sushi (rund 300 qm) über Kenny’s (rund 800 qm) bis hin zu Hauptstadtburger, Lemongrass Buffet und immergrün. Ein rund 3.500 qm großer Rewe-Markt, ein rund 1.300 qm ALDI-Discounter sowie ein dm-Drogeriemarkt auf rund 860 qm und zahlreiche Fachgeschäfte werden die grundlegende Nahversorgung der Anwohner abdecken.

Die EAST SIDE MALL entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mercedes-Benz Arena, nur wenige hundert Meter entfernt vom weltberühmten touristischen Hotspot East Side Gallery mit 3 Millionen Besuchern im Jahr. Zum neuen Quartier an der Mercedes-Benz Arena gehören rund 2.000 Wohnungen, 18.000 Büroarbeitsplätze, mehrere Hotels und Entertainment-Attraktionen wie ein Multiplexkino mit circa 2.500 Sitzplätzen, eine Music Hall und eine Bowling World mit 28 Bahnen. Direkt gegenüber der EAST SIDE MALL liegt der hochfrequentierte U- und S-Bahnhof Warschauer Straße, Hauptanbindung für den gesamten einwohnerstarken Friedrichshainer Südkiez.