Neue Geschäftsführerin bei JKT Immobilien

Leipzig: Nelly Meichsner (35) ist in die Geschäftsführung der JKT Immobilien GmbH berufen worden. Sie ist seit sieben Jahren in dem Unternehmen tätig, zunächst wirkte sie in Berlin, ab Mitte 2010 in der von ihr aufgebauten Zweigstelle Frankfurt und seit Anfang 2015 in der ebenfalls von ihr aufgebauten Zweigstelle Leipzig. Sie behält ihre dortige Funktion als Leiterin, ist nun aber zusätzlich bundesweit für das Schlüsselressort Personal verantwortlich.

Raik Kasch (38), der bereits letztes Jahr zum Geschäftsführer bestellt worden ist, hat Alleinvertretungsbefugnis erhalten und zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen auch die des stellvertretenden CEO übernommen.