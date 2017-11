Startseite > News > Neue Mieter im NOVA Neufahrn Gewerbepark bei München

Neue Mieter im NOVA Neufahrn Gewerbepark bei München

München: Die BEOS AG hat zwei Mietverträge über rund 14.000 qm Lager- und Bürofläche in dem von BEOS für eine internationale Investorengruppe entwickelten NOVA Neufahrn Gewerbepark bei München abgeschlossen. Bei den Neumietern handelt es sich um ein Unternehmen aus der Automotive-Branche, vermittelt durch Colliers International Deutschland, und das Pharmaunternehmen Protina, vermittelt durch Realogis.

Das Automotive-Unternehmen bezieht für die Dauer von fünf Jahren rund 9.800 qm der Bestandslagerhalle des Gewerbeparks und hat sich die Option auf eine zweimalige Vertragsverlängerung um jeweils drei Jahre gesichert. Die Protina Pharmazeutische GmbH mietet ab 1. März 2018 im Neubau West des Gewerbeparks rund 4.200 qm als neues Lager- und Distributionszentrum für sieben Jahre mit der Option auf weitere fünf Jahre an. Der Standort für Produktion und Entwicklung verbleibt weiterhin am Hauptsitz in Ismaning.