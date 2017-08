Startseite > News > New Yorker mietet Shop in Heide

Heide: Comfort vermittelte einen Mietvertrag für New Yorker am größten Marktplatz Deutschlands. Das 1971 in Braunschweig gegründete Bekleidungs-unternehmen eröffnet voraussichtlich Anfang 2018 einen Store im neu errichteten Einkaufszentrum „Heider Marktpassage“, Markt 40 – 44. Die Mietfläche beträgt rund 1.000 qm und erstreckt sich über das Erd- und 1. Obergeschoss des Centers. Vermieter ist die Heider Marktpassage GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Gundlach GmbH & Co. KG.

Das Ende März eröffnete Shopping-Center verfügt über eine Gesamtmietfläche von rd. 10.000 qm und über 350 Parkplätze. Zu den Mietern zählen unter anderem Kaufland, C&A, Schuhpark, Mister*Lady sowie diverse Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.