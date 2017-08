Startseite > News > Nidderau bekommt 79 neue Eigentumswohnungen

Nidderau bekommt 79 neue Eigentumswohnungen

Nidderau: Wir mussten auch erstmal google wo genau Nidderau liegt. Dann stellten wir fest, dass die Gemeinde zwischen A45 und Frankfurt am Main vom derzeitigen Mietniveau in Frankfurt am Main profitieren könnte. So hat Wohnprojektentwickler Bonava den Grundstein gelegt für das Baugebiet „Neue Mitte“. Bis Ende 2019 sollen 79 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten entstehen. Die Kaufpreise der 60 bis 136 qm großen Wohnungen beginnen bei 199.900 Euro. 20 der Wohnungen sind barrierefrei.