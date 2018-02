Startseite > News > noctua real estate vergrößert sein deutschlandweites Portfolio an Wohn- und Geschäftshäusern

Frankfurt: Die noctua real estate GmbH hat ein Portfolio aus 13 Wohn- und Geschäftshäusern in Schleswig-Holstein erworben. Die Gebäude befinden sich in sehr guten und zentralen Lagen der Fußgängerzonen in acht Städten und umfassen eine Gesamtmietfläche von rund 9.500 qm. Rund die Hälfte aller vermietbaren Flächen werden vom Einzelhandel genutzt. noctua wurde von der Kanzlei Wendelstein beraten.