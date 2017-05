Startseite > News > Noerpel baut Logistikanlage zwischen Hamburg und Bremen

Noerpel baut Logistikanlage zwischen Hamburg und Bremen

Elsdorf: Die Noerpel-Gruppe lässt den größten Einzelstandort des Unternehmens bauen. Den insgesamt 43.000 qm umfassenden Lager- und Bürokomplex realisiert der Logistikimmobilien-Entwickler Panattoni im LogIn-Park in Elsdorf direkt an der A1, zwischen Bremen und Hamburg. Ab Oktober 2017 bietet Noerpel hier Logistiklösungen für Kunden aus Handel und Industrie an.

Die Verträge über das Bauprojekt auf dem insgesamt zehn Hektar großen Grundstück, vermittelt durch die Süderelbe AG, wurden am 10. Mai 2017 unterzeichnet. Den ersten Immobilienabschnitt mit 23.000 qm bezieht Noerpel ab dem 1. Oktober 2017. Bis Ende November 2017 wird die Fläche dann um weitere 20.000 qm erweitert. Die fertige Anlage verfügt über 80.000 Palettenstellplätze, 40 Rampen und hat eine Lagerhöhe von zwölf Metern. Noerpel investiert in die Immobilie eine Summe im mittleren zweistelligen Millionenbereich.