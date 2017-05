Startseite > News > Noratis kauft zwei Wohnsiedlungen auf Rügen

Noratis kauft zwei Wohnsiedlungen auf Rügen

Eschborn: Noratis erwirbt zwei Siedlungen auf Rügen. Die 139 Wohneinheiten in Sagard und Dranske sollen durch „diverse Entwicklungsmaßnahmen“ aufgewertet werden. Die Siedlung in Sagard hat 73 Wohneinheiten und wurde 1984 gebaut und zuletzt 2000 modernisiert. Die Siedlung in Dranske hat 66 Wohneinheiten und 4.240 qm Fläche sowie 67 PKW-Stellplätze. Gebaut wurde die Siedlung bereits 1939.