Startseite > News > OFB gewinnt weiteren Mieter für die Kornmarkt Arkaden

OFB gewinnt weiteren Mieter für die Kornmarkt Arkaden

Frankfurt: Während die Bauarbeiten für die Kornmarkt Arkaden auf dem ehemaligen Areal des Bundesrechnungshofes wie geplant voranschreiten, kann der Projektentwickler OFB einen neuen Mieter verkünden. KUCERA Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB bezieht rund 2.000 qm im Kornmarkt Kontor 3 und mietet damit alle Etagen dieses Bürogebäudes. KUCERA verlagert im Herbst 2018 den kompletten Standort von Darmstadt nach Frankfurt.

Beim Kontor 3 handelt es sich um die denkmalgerechte Revitalisierung des Ostflügels des ehemaligen Bundesrechnungshofs. In den Kornmarkt Arkaden entstehen insgesamt circa 8.900 qm Bürofläche und rund 1.900 qm Wohnfläche mit 21 Wohnungen. Die Motel One Group wird in dem Projekt ein Hotel mit circa 470 Zimmern betreiben. Weitere Flächen sind für Handel und Gastronomie vorgesehen. Der Entwurf stammt von KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt. Das gesamte Projekt soll im Herbst 2018 fertiggestellt werden.