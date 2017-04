Startseite > News > Olivier Nougarou tritt als Chief Executive Officer (CEO) der Unibail-Rodamco Germany GmbH zurück

Hamburg: Olivier Nougarou, CEO der Unibail-Rodamco Germany GmbH, hat sich nach 15 Jahren Unternehmenszugehörigkeit dazu entschlossen, neue unternehmerische Herausforderungen anzunehmen und die Unternehmensgruppe Ende April 2017 zu verlassen. Jean-Marie Tritant, Chief Operating Officer (COO) der Unbail-Rodamco Gruppe, wird seine Aufgaben interimsweise übernehmen, bis die Position neu besetzt ist.

Vor seiner Zeit in Deutschland hatte Olivier Nougarou bereits verschiedene Management-Funktionen in der Unternehmenszentrale von Unibail-Rodamco in Frankreich sowie in weiteren europäischen Ländern inne.