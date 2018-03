Startseite > News > OSMAB erwirbt Gewerbeimmobilien in Köln-Porz

OSMAB erwirbt Gewerbeimmobilien in Köln-Porz

Köln: Die OSMAB Holding AG erweitert über ihr Tochterunternehmen, die OSMAB Gewerbe GmbH, ihr Immobilienportfolio und erwirbt Büro- und Lagerflächen in Köln-Porz. Das Unternehmen übernimmt zwei Gebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße 1 und 1a. Insgesamt stehen hier mehr als 6.500 qm Bruttogeschossfläche zur Verfügung. Beide Immobilien befinden sich in der Vollvermietung.

Den Mietern stehen 50 Stellplätze in einer Tiefgarage und 35 Außenstellplätze zur Verfügung.

Die ehemalige Produktionshalle in der Ferdinand-Porsche-Straße 1 wurde zu einer funktionalen Büroimmobilie mit sowohl offenen als auch geschlossenen Office-Welten umgebaut. Die Mietfläche beträgt insgesamt mehr als 6.500 qm, wobei ca. 5.000 qm auf Büro- und ca. 1.550 qm auf Lagerflächen entfallen.