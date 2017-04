Startseite > News > Palmira erwirbt Distributionszentrum in der Nähe von Wien

Wien: Palmira Capital Partners hat ein modernes Distributionszentrum im Großraum Wien von einem Anbieter von Logistikflächen für den Palmira Logistik Europa Fonds 1 (PLEF 1) erworben.

Das 2011 errichtete Objekt in der Ebergassingsstraße 3-5 in Himberg bei Wien umfasst 10.940 qm Mietfläche. Davon entfallen 10.165 qm auf Lager- sowie 775 qm auf Büro- und Sozialflächen. Das Logistikunternehmen Kühne + Nagel ist alleiniger Mieter der Liegenschaft.

Palmira wurde in juristischen Fragen von der Rechtsanwaltskanzlei Eisenberger Herzog, in technischen von Drees & Sommer, in steuerlichen von TPA und in umwelttechnischen von Ambiente beraten. CBRE war ebenfalls im Rahmen der Transaktion beratend tätig.