PATRIZIA erwirbt für Privatanlegerfonds Bürogebäude in München

München: Die PATRIZIA Immobilien AG hat für einen weiteren Immobilienfonds für Privatanleger ein Bürogebäude an der Leopoldstraße erworben.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Bürogebäude aus den1970er Jahren in sehr guter Lage in einem begehrten Mischgebiet aus Gewerbe und Wohnen im Stadtteil Schwabing. Das Gebäude wurde 2015 kernsaniert und beherbergt seit Anfang 2016 eine renommierte internationale Ganztagsschule. Auf sieben Geschossen bietet das Gebäude eine vermietbare Fläche von rund 10.000 qm. Mehr als 8.000 qm sind sehr langfristig für 20 Jahre an die Bavarian International School vermietet. Über diese Flächen werden rund 96% der geplanten Mieteinnahmen erzielt. Die verbleibende Fläche von rund 2.000 qm ist noch für fünf Jahre an den Mineralölkonzern BP vermietet.

„Für den neuen Privatanleger-Fonds, den mittlerweile fünften Publikums AIF der PATRIZIA GrundInvest, wollen wir ein Eigenkapital von rund 30 Mio. Euro bei privaten Anlegern einsammeln, für die jährliche Auszahlungen von durchschnittlich 4% vor Steuern prognostiziert sind“, beschreibt Andreas Heibrock, Geschäftsführer der PATRIZIA GrundInvest, die Rahmendaten des Fonds. Vorgesehen ist eine Fondslaufzeit von zunächst rund zehn Jahren. Der Einstieg ist bereits ab 20.000 Euro möglich. Die Auflage soll noch im ersten Quartal 2017 erfolgen.