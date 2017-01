Startseite > News > PATRIZIA erwirbt Logistik-Portfolios in Deutschland und Frankreich

Augsburg/Amsterdam: Die PATRIZIA Immobilien AG hat mit dem Erwerb von zwei Logistik-Immobilien-Portfolios in Deutschland und Frankreich im Wert von rund 130 Mio. Euro ihr Engagement in dieser Asset-Klasse deutlich ausgebaut. Der Ankauf erfolgte für den pan-europäischen Logistik-Fonds „PATRIZIA Logistik-Invest Europe I“ durch das in Amsterdam ansässige Logistik Team.

In Deutschland übernahm PATRIZIA vier neu errichtete Logistikimmobilien in Hannover, Bremen, Karlsruhe und Frankfurt am Main. Die Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 75.000 qm entstehen aktuell in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Panattoni Germany.

In Frankreich erwarb PATRIZIA zudem ein Portfolio mit drei Immobilien vom belgischen Immobilienunternehmen Montea. Die Objekte befinden sich in Paris, Orleans und Cambrai (Nord Pas de Calais) und verfügen über eine Fläche von 102.000 qm.