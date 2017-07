Startseite > News > PATRIZIA erwirbt Wohnungsbauprojekt in Kopenhagen

PATRIZIA erwirbt Wohnungsbauprojekt in Kopenhagen

Kopenhagen: Die PATRIZIA Immobilien AG hat ein Wohnungsneubauprojekt in mit18.660 qm erworben. Die Wohnungen sollen bis Mitte 2019 fertiggestellt werden und befinden sich im beliebten Stadtteil Südhafen. Das Neubauprojekt umfasst 16 Gebäude mit insgesamt 120 Wohnungen, außerdem 56 Reihenhäuser sowie mehrere Gemeinschafts- und Grünflächen. Rund 17.500 qm der vermietbaren Fläche ist Wohnfläche. Verkäufer ist die MT Højgaard A/S, eines der führenden Bau- und Tiefbau-Unternehmen in den nordischen Ländern. Die Projektentwicklung wurde als Teil der Buy-and-hold-Strategie von PATRIZIA erworben.

Die Neubauentwicklung ist in sechs Phasen unterteilt. Im August 2017 wird die erste Bauphase beginnen, die Fertigstellung der letzten Immobilie ist für September 2019 geplant.