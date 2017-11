Startseite > News > PATRIZIA kauft hochwertiges Portfolio mit 66 Einzelhandelsimmobilien

Augsburg: Die PATRIZIA Immobilien AG hat in einer weiteren Off-Market-Transaktion ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit 66 Einzelhandelsimmobilien in Deutschland im Rahmen eines kombinierten Share- und Asset Deals übernommen. Die Objekte mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 140.000 qm befinden sich weit überwiegend in wirtschaftlich attraktiven sowie demografisch stabilen Regionen. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 205 Mio. Euro und erfolgt für ein Individualmandat einer ausländischen Pensionskasse. Verkäufer ist ein internationaler Immobilienfonds mit Sitz in London. Das Closing wird voraussichtlich zum Jahresende stattfinden.

Bei den 66 Objekten handelt es sich in erster Linie um Lebensmittel-Discounter, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser, die an bekannte deutsche Einzelhandelsmarken, wie EDEKA, Netto und real vermietet sind, auf die 85% der Mieteinnahmen entfallen.