Startseite > News > PATRIZIA legt bereits siebten Publikumsfonds auf

PATRIZIA legt bereits siebten Publikumsfonds auf

Augsburg: Die PATRIZIA GrundInvest hat den Vertrieb für ihren siebten Publikums-AIF gestartet. Über den PATRIZIA GrundInvest Garmisch-Partenkirchen können Anleger in ein innerstädtisches Wohn- und Geschäftsgebäude investieren. Das Objekt aus dem Jahr 2008 in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone verfügt über Wohn-, Praxis- und Büroflächen und mehrere Gewerbeeinheiten auf rund 6.000 qm Fläche und ist vollständig vermietet. Zum Objekt gehören zudem über 100 Stellplätze, davon mehr als 80 in der zugehörigen Tiefgarage. Geplant sind jährliche Auszahlungen von 4,5% vor Steuern.

Zudem wurde für einen weiteren Publikumsfonds ein Büro-, Hotel- und Geschäftsgebäude in Berlin erworben. In Vorbereitung ist zudem ein Fonds mit einem neuen innerstädtischen gemischt genutzten Stadtquartier in der Metropolregion Rhein-Ruhr.