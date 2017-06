Startseite > News > PATRIZIA sichert sich Portfolio mit hochwertigen Büroimmobilien

Augsburg: Die PATRIZIA Immobilien AG hat sich ein Portfolio mit drei hochwertigen Bürogebäuden in erstklassigen Bürostandorten in Hamburg, Frankfurt am Main und Dortmund kaufvertraglich gesichert. Das Closing ist für das 3. Quartal 2017 vorgesehen. Unter den Immobilien ist unter anderem das Hafen City Gate direkt neben der neu errichteten Hamburger Elbphilharmonie. Der Ankauf erfolgt für den erst kürzlich neu aufgelegten Fonds „PATRIZIA Gewerbe-Immobilien Deutschland III“. Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft des Orion European Real Estate Fund IV, C.V., welche von Orion Capital Managers des verwaltet wird.

Das Bürogebäude Hafen City Gate in Hamburg verfügt über rund 26.200 qm Fläche und besticht durch seinen Bekanntheitsgrad aufgrund der exponierten, einzigartigen Mikrolage direkt neben der neu errichteten Elbphilharmonie. Ebenfalls zum Portfolio gehört der bekannte Westfalentower in Dortmund mit knapp 29.800 qm Fläche. Der Westfalen Tower ist der modernste Büroturm Dortmunds und hebt sich insbesondere durch seine hohe Ausstattungsqualität von den anderen beiden Bürotürmen der Stadt ab. Erworben wurde zudem ein modernes Bürogebäude mit rund 5.600 qm am Carl-von-Noorden-Platz in Frankfurt am Main.

Insgesamt verfügt das Portfolio somit über eine Fläche von mehr als 60.625 qm Fläche und ist an 36 Mieter nahezu voll vermietet, darunter viele namhafte Unternehmen wie Commerzbank, McKinsey, Deutsche Telekom oder den Verlag Gruner + Jahr. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei rund sieben Jahren.