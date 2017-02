Startseite > News > PATRIZIA veräußert zehn Büroimmobilien in Hessen

PATRIZIA veräußert zehn Büroimmobilien in Hessen

Augsburg: Die PATRIZIA Immobilien AG hat ein Portfolio mit zehn Büroimmobilien im Bundesland Hessen verkauft. Käufer der langfristig an das Bundesland Hessen vermieteten Objekte in acht Städten ist die französische Perial Gruppe. Die Immobilien waren Bestandteil eines von PATRIZIA gemanagten Immobilienfonds. Der Verkaufspreis liegt im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die zehn Immobilien verfügen über eine vermietbare Fläche von über 85.000 qm und einer Grundstücksfläche von insgesamt rund 200.000 qm. Zwei Objekte befinden sich in der Landeshauptstadt Wiesbaden und zwei weitere Immobilien in Bad Hersfeld. Die anderen Standorte der Objekte sind Marburg, Kassel, Michelstadt, Friedberg, Gießen und Korbach. Rund 70% der Gesamtmietfläche befinden sich in sogenannten Oberzentren, weitere 30% in Mittelzentren. Alle Objekte beherbergen Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen, das die Objekte langfristig angemietet hat.

Das Investment-Team von BNP Paribas Real Estate hat die Transaktion begleitet.