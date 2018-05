Startseite > News > Peach Property Group AG: Kauf von 1.066 Wohnungen in Baden-Württemberg

Zürich: Die Peach Property Group baut das Bestandsportfolio weiter aus. Der Kaufvertrag zur Übernahme von 1.066 Wohneinheiten in Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg, wurde notariell beurkundet. Der gesamte Wohnungsbestand der Gruppe steigt dadurch um 15% auf 8.000 Einheiten. Die vermietbare Wohnfläche wird von rund 445.000 qm auf 518.000 qm erweitert.

Das neue Wohnportfolio, zu dem neben den Wohnungen auch 9 Gewerbeeinheiten und 771 Parkplätze gehören, befindet sich an drei Standorten im Großraum Heidenheim an der Brenz. In der Stadt Heidenheim ist mit rund 98% der Großteil des Portfolios angesiedelt.

ie neu akquirierten Gebäude wurden zwischen 1905 und 2006 errichtet und befindet sich dank kontinuierlichen Investitionen in einem guten Zustand. Der Großteil der Wohnungen soll langfristig im Bestand gehalten werden – ein kleiner Teil der Immobilien eignet sich für eine Privatisierung. Das Portfolio weist einen durchschnittlichen Vermietungsstand von rund 95% auf.