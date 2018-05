Startseite > News > PEAKSIDE CAPITAL schließt dritte Transaktion für neuen Fonds PREF III erfolgreich ab

Frankfurt: Peakside Capital gibt den erfolgreichen Abschluss der dritten Transaktion für seinen neuen Peakside Real Estate Fund III bekannt. Der Erwerb einer überwiegend als Büro vermieteten Immobilie mit untergeordneter Wohnnutzung ist bereits der zweite Ankauf von Peakside in der „City West“ von Frankfurt. Das neueste Gebäude verfügt über 9,270 qm Mietfläche. Der Leerstand ist in den vergangenen Jahren aufgrund fehlender Neu-Investitionen in das Gebäude auf über 50% gestiegen.

Der Vorgängerfonds PREF II ist vollständig investiert und hat erst kürzlich mehrere Verkäufe von Immobilien realisiert, die zuvor von Peakside von Value-add zur Core-Immobilien entwickelt worden waren.