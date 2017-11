Startseite > News > Peakside Capital verkauft ein Portfolio mit über 800 Wohnungen

Frankfurt: Peakside Capital hat in einem Bieterverfahren ein deutsches Wohnportfolio mit über 800 Wohnungen an ein von der PATRIZIA Immobilien AG verwaltetes Sondervermögen veräußert. Zum Portfolio gehören zudem 33 Gewerbeeinheiten sowie 369 Stellplätze. Bei den veräußerten Wohnungen handelt es sich um ein Abschluss-Portfolio aus einem bereits 2008 erworbenen Immobilien-Paket.

Das Portfolio verteilt sich auf 19 Immobilien an Standorten in Süddeutschland und Berlin. Insgesamt umfasst das Portfolio eine Mietfläche von rund 60.000 qm. Die Immobilien befinden sich überwiegend in guten Lagen. Der Großteil der Objekte stammt aus den 1950er und 1960er Jahren. Der Transaktionsprozess wurde durch BNP Paribas Real Estate GmbH begleitet. Peakside Capital wurde rechtlich von CMS Hasche Sigle beraten.