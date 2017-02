Startseite > News > Philipp Schwartz-Initiative für gefährdete Wissenschaftler fördert die EBZ Business School

Philipp Schwartz-Initiative für gefährdete Wissenschaftler fördert die EBZ Business School

Bochum: Die EBZ Business School hat in den vergangenen Jahren ihre internationalen Aktivitäten sukzessive weiter ausgebaut. Es ist ihr dabei ein Anliegen, sich auch für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Krisenregionen zu engagieren. Im September 2017 wird daher ein Wissenschaftler aus Syrien einen 24-monatigen Forschungsaufenthalt in Bochum beginnen. Dort wird der promovierte Bauingenieur zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Armin Just, Prorektor für Studium und Lehre und zugleich Professor für Bautechnik an der EBZ Business School, an einem Forschungsprojekt arbeiten, das nachhaltige Bau- und Infrastrukturen für den Einsatz in arabischen Ländern unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Anforderungen fokussiert.

Unterstützt wird der Forschungsaufenthalt des gefährdeten Wissenschaftlers durch eine Förderung im Rahmen der Philipp Schwartz-Initiative. In der zweiten Ausschreibungsrunde wurden aus 59 Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland insgesamt 39 Einrichtungen ausgezeichnet und erhalten die Möglichkeit, mit Hilfe der Initiative gefährdete ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei sich aufzunehmen.

Die Philipp Schwartz-Initiative wurde von der Alexander von Humboldt-Stiftung gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen und ermöglicht Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland die Verleihung von Stipendien für Forschungsaufenthalte an gefährdete Forscherinnen und Forscher. Finanziert wird diese Initiative durch das Auswärtige Amt, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, die Fritz Thyssen Stiftung, die Gerda Henkel Stiftung, die Klaus Tschira Stiftung, die Robert Bosch Stiftung sowie die Stiftung Mercator.