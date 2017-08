Startseite > News > Prof. Dr. Andreas Pfnür ist Fellow der RICS

Frankfurt: Prof. Dr. Andreas Pfnür wurde von der RICS in Deutschland der Titel Fellow der RICS (FRICS) ehrenhalber verliehen. Durch das „Fellowship by Nomination“ ernennt die RICS unter Einhaltung strenger Kriterien herausragende Persönlichkeiten zum Fellow, die einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung der Immobilienwirtschaft geleistet haben.

Prof. Dr. Pfnür lehrt seit 2003 an der Technischen Universität Darmstadt im Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften das Fachgebiet Immobilien- und Baubetriebswirtschaft. Zudem ist er in zahlreichen RICS-akkreditierten postgraduierten Studiengängen engagiert. In der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif), dem Bundesverband Public Private Partnership sowie im ZIA ist er u.a. ehrenamtlich tätig.