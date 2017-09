Startseite > News > Project Gruppe erwirbt vier Grundstücke in Berlin, Düsseldorf, Wien und München

Bamberg: Project Immobilien haben für mehrere Immobilienfonds in Berlin, München, Düsseldorf und Wien vier Baugrundstücke angebunden. Es sollen insgesamt 141 Eigentumswohnungen entstehen. Im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf wurde ein 1.546 qm großes Grundstück angebunden. Das Verkaufsvolumen der Wohnungen liegt bei 12 Mio. Euro. In Erding bei München werden zwei Wohngebäude entstehen mit einem Verkaufsvolumen von 16 Mio. Euro. In der Jägerstraße 46 im Düsseldorfer Stadtteil Eller entstehen Wohnungen mit einem Verkaufsvolumen von 13,7 Mio. Euro und im Wiener Bezirk Liesing ist der Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern geplant. Das Verkaufsvolumen liegt bei 14,5 Mio. Euro. In die vier Neuankäufe hat neben anderen PROJECT Fonds der für Privatanleger aufgelegte Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16 investiert. Die Streuungsquote des Alternativen Investmentfonds erhöht sich damit auf 28 Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen.