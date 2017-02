Startseite > News > Project hat Münchner Neubauprojekt „Görzer99“ voll verkauft

München: Mit der Beurkundung der letzten Penthaus-Wohnung sind nun alle 24 Eigentumswohnungen in der Görzer Straße 99 im Münchner Stadtteil Ramersdorf verkauft. Im kommenden Frühjahr wird das fünfstöckige, energieeffiziente Mehrfamilienhaus „Görzer99“ nach den Plänen von PROJECT Immobilien bezugsfertig sein.

Vertriebsstart des Neubauprojektes „Unser Haching“

Wenige Kilometer südlich von „Görzer99“ ging PROJECT Immobilien erst kürzlich mit einem weiteren Neubauprojekt in den Vertrieb: 22 Eigentumswohnungen sind für „Unser Haching“ in der Tölzer Straße 3-7 in Unterhaching geplant.