PROJECT Immobilien baut 17 neue Eigentumswohnungen

München: Im gefragten Münchner Stadtbezirk Bogenhausen errichtet PROJECT Immobilien mit dem „Classico Bogenhausen“ einen gehoben ausgestatteten Wohnneubau mit 17 Eigentumswohnungen. Der Verkauf hat am Wochenende begonnen.

Nur 100 Meter von der S-Bahnstation Englschalking entfernt, realisiert der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien in der Brodersenstraße 26 in München-Bogenhausen ein Neubauprojekt mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.570 qm. Das „Classico Bogenhausen“ wird im energieeffizienten KfW-55-Standard mit einer Pelletheizung auf dem rund 1.730 qm großen Grundstück errichtet. Das Bauvorhaben umfasst ein Eckgebäude in klassischer Architektur mit Flachdach und zwei Geschossen plus Staffelgeschoss sowie eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen, die zum Teil über eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge verfügen.