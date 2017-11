Startseite > News > PROJECT Immobilien erhält Deutschen BeteiligungsPreis 2017

PROJECT Immobilien erhält Deutschen BeteiligungsPreis 2017

Bamberg/Landshut: Die PROJECT Immobilien Gewerbe AG wurde vom Fachmagazin „BeteiligungsReport“ mit dem Deutschen BeteiligungsPreis 2017 in der Kategorie Projektentwicklung ausgezeichnet.

Am vergangenen Donnerstag wurde in Landshut zum zehnten Mal der Deutsche BeteiligungsPreis an herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten der Sachwertbranche verliehen. Dr. Thomas Beyerle, Managing Director der Catella Property Valuation GmbH und Laudator der Preisverleihung, begründete die Entscheidung der Jury für die PROJECT Immobilien Gewerbe AG als „TOP Projektentwickler für Immobilien“ unter anderem mit der sehr hohen Flächeneffizienz der PROJECT Immobilien Bauvorhaben. „Ganz wichtig in diesem Kontext ist, dass hier nicht nur Visionen entwickelt werden, sondern auch Dinge, die am Markt eine Nachfrage finden“, so Dr. Beyerle.

„Die Auszeichnung ist für uns nicht nur eine Bestätigung unserer bisherigen Erfolge, sondern auch ein Ansporn, in Zukunft unsere flächeneffizienten Nutzungskonzepte noch weiter zu optimieren. Denn das zeichnet in meinen Augen einen „TOP Projektentwickler“ aus: Dass er unaufhörlich daran arbeitet, für seine Kunden die bestmöglichen Nutzungserlebnisse zu schaffen“, so Patrick Will, Vorstand Vermietung und Globalverkauf der PROJECT Immobilien Gewerbe AG, der den Preis entgegennahm.