PROJECT Immobilien feiert Richtfest am Volkspark Wilmersdorf

Berlin: Am vergangenen Freitag lud PROJECT Immobilien zum Richtfest in die Durlacher Straße in Berlin-Wilmersdorf ein. Der Rohbau der ersten 73 Eigentumswohnungen ist fertiggestellt und rund 90% der Wohnungen sind bereits verkauft.

Mit rund 200 Gästen, darunter Wohnungskäufer und Interessenten sowie Vertreter von PROJECT Immobilien und der ausführenden Baufirmen, feierte der Projektentwickler und Bauträger auf dem 7.660 qm großen Grundstück den Abschluss der Rohbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des „Park Carrés“.

Insgesamt entstehen in dem KfW-70-Neubauvorhaben 196 Eigentumswohnungen in drei Bauabschnitten, die mit ihrer hochwertigen Ausstattung und der gefragten Lage rund 100 Meter südlich vom Volkspark Wilmersdorf auf hohe Nachfrage treffen. Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich im Frühjahr 2018 fertiggestellt wird, sind nur noch wenige Wohnungen frei. Umfassender ist das Angebot derzeit noch im zweiten Abschnitt, dessen Bau Anfang des Jahres ebenfalls begonnen hat. Ende 2017 werden mit dem dritten Bauabschnitt über 60 weitere Eigentumswohnungen in den Verkauf gehen.

Ergänzend zum „Park Carré“ entstehen entlang der Wexstraße die „ParkSuites“: 207 vollmöblierte Mikro-Apartments, die mit kompakten Wohnungsgrößen und dem angebotenen Vermietungs-Komplettservice speziell auf die Ansprüche von Kapitalanlegern zugeschnitten sind. Zusammen ergeben die beiden Neubauprojekte ein karreeförmiges Ensemble mit geschütztem Innenhof und einer Tiefgarage.