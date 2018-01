Startseite > News > PROJECT Immobilien schließt Verkauf von 55 Wohnungen in Berlin-Wilmersdorf ab

Berlin: Kurz vor dem Jahreswechsel hat PROJECT Immobilien den Verkauf des Neubauvorhabens „Uhland 103“ in Berlin-Wilmersdorf mit Beurkundung der letzten 4-Zimmer-Wohnung abgeschlossen. In zentraler Lage zwischen Kurfürstendamm und Volkspark Wilmersdorf entstehen 55 Eigentumswohnungen und sechs Gewerbeeinheiten in energieeffizienter Bauweise.

Auf dem rund 1.000 qm großen Grundstück an der Ecke von Uhland- und Berliner Straße im Stadtteil Wilmersdorf errichtet PROJECT Immobilien unter dem Namen „Uhland 103“ ein siebenstöckiges Mehrfamilienhaus mit insgesamt rund 4.600 qm Wohnfläche, 300 qm Gewerbefläche und einer Tiefgarage. Im Herbst sollen die ersten Einheiten bezugsfertig werden. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 24,5 Mio. Euro.