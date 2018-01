Startseite > News > PROJECT Immobilien schließt Verkauf von drittem Bauvorhaben in Hamburg ab

Hamburg: Mit Beurkundung der letzten 3-Zimmer-Wohnung hat PROJECT Immobilien den Vertrieb des Bauvorhabens „EichtalTerrassen“ in Hamburg-Wandsbek vergangene Woche erfolgreich beendet. Es handelt sich hierbei bereits um den dritten Verkaufsabschluss des Projektentwicklers und Bauträgers in der Hansestadt.

Auf einem rund 1.650 qm großen Grundstück direkt am Eichtalpark gelegen, umfasst das moderne, im KfW-70-Standard errichtete Mehrfamilienhaus in der Walddörferstraße 292-296 im Bezirk Wandsbek 31 Eigentumswohnungen und eine Tiefgarage. Das Bauvorhaben wurde bereits fertiggestellt und an die neuen Eigentümer übergeben. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 11,4 Mio. Euro.