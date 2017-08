Startseite > News > PROJECT Immobilien startet Verkauf im „Parkside Living“

PROJECT Immobilien startet Verkauf im „Parkside Living“

Hamburg: In der Flurstraße in Hamburg-Bahrenfeld errichtet PROJECT Immobilien mit „PARKSIDE LIVING“ einen dreigeschossigen KfW-55-Neubau mit 16 Eigentumswohnungen. Am Wochenende beginnt der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien mit dem Verkauf seines neuesten Bauvorhabens in Hamburg.

An der Grenze zu Altona errichtet PROJECT Immobilien auf dem rund 1.570 qm großen Grundstück in der Flurstraße 217a/219 in Hamburg-Bahrenfeld ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit dem Namen „PARKSIDE LIVING“. Die Energieversorgung des im effizienten KfW-55-Standard geplanten Neubaus wird über eine nachhaltige Pelletheizung erfolgen.

Der Verkauf von „PARKSIDE LIVING“ beginnt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August 2017 von 11 bis 16 Uhr im Info-Center vor Ort in der Flurstraße 217a/219 in 22549 Hamburg-Bahrenfeld.