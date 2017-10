Startseite > News > Prologis, Inc. hat zwei Mietverträge in Hannover abgeschlossen

Prologis, Inc. hat zwei Mietverträge in Hannover abgeschlossen

Hamburg: Prologis, Inc. hat zwei Mietverträge in Hannover abgeschlossen. Am 1. Januar 2018 wird die Elektrofachhandelskooperation expert 16.500 qm im Prologis Park Hannover-Langenhagen in Betrieb nehmen. Seit dem 1. September 2017 nutzt ein Lebensmittelhändler hier eine 9.900 qm große Logistikimmobilie.

Die expert-Gruppe plant, ihre Logistikflächen auszubauen. Die Elektrofachhandelskooperation hat ihren Unternehmenssitz in Langenhagen, daher ist die Fläche im Prologis Park Hannover-Langenhagen optimal für das weitere Wachstum der Gruppe geeignet. Insgesamt umfasst der Prologis Park Hannover 61.200 qm Logistikfläche.

Die GewerbeImmobilien Vermittlung der Sparkasse Hannover stand bei dem Vertragsabschluss mit dem Lebensmittelhändler beratend zur Seite.