Prologis vermietet 11.500 Quadratmeter in Hamm

Hamm: Prologis, Inc. hat einen Mietvertrag über den ersten Abschnitt einer spekulativen Logistik-Projektentwicklung in Hamm abgeschlossen. Ab Mitte Juli wird ein internationaler Logistikdienstleister 11.500 qm Distributions- und Büroflächen für die deutschlandweite Kontraktlogistik eines Bestandskunden in Betrieb nehmen. Logivest war vermittelnd tätig.

Der Bau der insgesamt 35.000 qm großen Immobilie startete Ende 2016. Die Fertigstellung der kompletten Logistikanlage ist für das 2. Halbjahr 2017 geplant.

Der Logistikpark von Prologis entsteht im interkommunalen Industriegebiet InlogParc Hamm – Bönen. Im September 2016 hatte Prologis ein ca. 65.000 qm großes Grundstück von der Stadt Hamm erworben. Prologis wird die hochwertige Immobilie auf beiden Seiten mit insgesamt 56 Rampen und zusätzlich 6 ebenerdigen Toren ausstatten. Die Halle wird mit einer lichten Höhe von 12,2 Metern und einer Bodenlast von 7 Tonnen pro Quadratmeter ausgelegt.

Das Konzept des Gebäudes hat Prologis auf eine flexible Nutzung ausgerichtet: Unter anderem können die noch verfügbaren 23.500 qm der Immobilie auf bis zu vier Einheiten aufgeteilt werden. Prologis strebt für die Logistikanlage den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.