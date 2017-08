Startseite > News > PROMOS consult entwickelt Vonovia Eigentümer-App

Berlin: PROMOS consult, Spezialist für Softwarelösungen in der Immobilienwirtschaft, entwickelte für die Vonovia Immobilien Treuhand eine neue Service- und Kommunikationsplattform. Kunden der Vonovia Immobilien Treuhand steht ab sofort eine neue Eigentümer-App zur Verfügung, die alle relevanten Dokumente des Eigentums digital an einem zentralen Ort bündelt und 24 Stunden am Tag bereitstellt. Service-Aufträge und Schadensmeldungen können nun über die App abgewickelt werden.

Die Eigentümer-App steht nun zum Download für iOS und Android bereit.