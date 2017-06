Startseite > News > publity begleitet Veräußerung der Büroimmobilie „Economic Center“ in Hamburg

publity begleitet Veräußerung der Büroimmobilie „Economic Center“ in Hamburg

Hamburg: Die publity AG veräußert nach knapp 20-monatiger Haltedauer das „Economic Center“ an die BlackRock Investment Management Ltd. mit Gewinn. Das ca. 28.500 qm große moderne Bürogebäude ist das 547. Objekt im publity Portfolio und hat den AXA Konzern sowie die Daimler AG als Ankermieter. Erst im März 2017 konnten mit dem Hauptzollamt sowie der Bilfinger Hochbau GmbH weitere namhafte Mieter gewonnen werden.

„Das Hamburger Objekt war Mitte 2015 der erste prominente Einkauf von publity in der Hansestadt. Mit verschiedenen Asset-Management-Maßnahmen konnten wir das Objekt deutlich aufwerten. Zudem hat der Bürostandort Hamburg in der Zwischenzeit im nationalen Vergleich deutlich zulegen können. Die erfolgreiche Wertsteigerung haben wir nun realisieren und die Immobilie profitabel verkaufen können“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Das „Economic Center“ befindet sich im Stadtteil Hammerbrook, ca. 1,5 km östlich der Hamburger Innenstadt, und liegt auf einem 9.470 qm großen Grundstück. Zu dem Objekt gehören darüber hinaus 318 PKW-Stellplätze. Der aus zwei verbundenen Gebäudeteilen bestehende Komplex erstreckt sich vom Keller über sechs Obergeschosse und verfügt über einen großen Showroom. Die Immobilie bildet einen Teil eines größeren Bürokomplexes, der im Jahr 2001 entwickelt wurde und aus vier angeschlossenen Gebäuden mit drei Innenhöfen besteht.

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Ebenso war die NAI Apollo Group bei dieser Transaktion vermittelnd tätig.