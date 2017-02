Startseite > News > publity erwirbt Bürokomplex „UNION CENTER“ in Saarbrücken

publity erwirbt Bürokomplex „UNION CENTER“ in Saarbrücken

Saarbrücken: Die publity AG hat das ca. 47.000 qm große Multi-Tenant-Objekt „UNION CENTER“ erworben. Die Büroimmobilie ist an bonitätsstarke Unternehmen vermietet und befindet sich in zentraler Lage der saarländischen Hauptstadt.

Die innerstädtische Büroimmobilie besteht aus acht miteinander verbundenen Gebäudeteilen, die einen repräsentativen Gesamtkomplex ergeben. Zudem zeichnet sich das Gebäude durch die moderne Architektur sowie durch seine Größe, Flexibilität und Präsenz aus. Die Büroflächen ermöglichen Mietern eine flexible Nutzung und individuelle Gestaltungen.

Das im Jahr 2004 modernisierte Objekt bietet über 660 Parkplätze. Hauptmieter sind die Deutsche Postbank AG, die Bundesnetzagentur, die Prego Services GmbH sowie das saarländische Ministerium für Finanzen und Europa mit jeweils langfristigen Mietverträgen.

„Die Immobilie zählt zu den bekanntesten Objekten in Saarbrücken. Die bonitätsstarken und langfristigen Mieter, die zentrale Lage sowie eine sehr gute Infrastruktur machen dieses Objekt so attraktiv. Davon können auch zukünftige Mieter profitieren“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion übernommen. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. Für den Verkäufer war Waterway Investments GmbH exklusiv vermittelnd tätig.